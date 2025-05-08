РФ сбросила бомбу на Константиновку: 12 пострадавших, ищут человека под завалами

12 человек пострадали во время вечерней атаки на Константиновку Донецкой области.

Одну женщину еще ищут под завалами.

Атака на Константиновку 7 мая: что известно

Армия РФ совершила атаку на Константиновку в 22:50 7 мая.

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Вражеский боеприпас попал по многоквартирному дому.

Еще три многоэтажки и магазин подверглись разрушениям.

Спасатели деблокировали 12 человек. Еще одна женщина предположительно остается под завалами.

Трое мужчин в возрасте 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение.

Еще восемь жителей от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

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