РФ сбросила бомбу на Константиновку: 12 пострадавших, ищут человека под завалами
12 человек пострадали во время вечерней атаки на Константиновку Донецкой области.
Одну женщину еще ищут под завалами.
Атака на Константиновку 7 мая: что известно
Армия РФ совершила атаку на Константиновку в 22:50 7 мая.
На город оккупанты сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции.
Вражеский боеприпас попал по многоквартирному дому.
Еще три многоэтажки и магазин подверглись разрушениям.
Спасатели деблокировали 12 человек. Еще одна женщина предположительно остается под завалами.
Трое мужчин в возрасте 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение.
Еще восемь жителей от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 170-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура