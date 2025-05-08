РФ скинула бомбу на Костянтинівку: 12 постраждалих, шукають людину під завалами

12 людей постраждали під час вечірньої атаки на Костянтинівку Донецької області.

Одну жінку ще шукають під завалами.

Атака на Костянтинівку 7 травня: що відомо

Армія РФ здійснила атаку на Костянтинівку о 22:50 7 травня.

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Рятувальники деблокували 12 осіб. Ще одна жінка, імовірно, залишається під завалами.

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Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

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