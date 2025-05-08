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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ скинула бомбу на Костянтинівку: 12 постраждалих, шукають людину під завалами

Атака на Костянтинівку 7 травня 2025
Фото: Донецька обласна прокуратура
Атака на Костянтинівку 7 травня 2025
Фото: Донецька обласна прокуратура
Атака на Костянтинівку 7 травня 2025
Атака на Костянтинівку 7 травня 2025

12 людей постраждали під час вечірньої атаки на Костянтинівку Донецької області.

Одну жінку ще шукають під завалами.

Атака на Костянтинівку 7 травня: що відомо

Армія РФ здійснила атаку на Костянтинівку о 22:50 7 травня.

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Троє чоловіків віком 46, 47 та 74 років та 47-річна жінка дістали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та переохолодження.

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Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Бомба, Війна в Україні, Донецька область, Костянтинівка, Російська агресія
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