Священник УПЦ МП с товарищем разгуливал в форме СССР с георгиевскими лентами: они задержаны
9 мая в поселке Межгорье Закарпатской области заметили двух мужчин, которые прогуливались в форме советских солдат с георгиевскими лентами. В связи с этим правоохранители открыли производство по факту пропаганды коммунистического режима.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Задержаны двое мужчин за советскую символику
Очевидцы обратились на линию 102 и сообщили о двух неизвестных, которые передвигались по поселку в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами.
На место происшествия приехали правоохранители Хустского районного управления полиции и Службы безопасности Украины. Они установили личности мужчин — это 58-летний священнослужитель УПЦ МП из Межгорья и 46-летний житель села Терново.
— Мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим, — сообщили в полиции.
Фигурантов доставили в полицейский участок, а все вещи с запрещенной символикой были изъяты.
Следователи полиции зарегистрировали этот случай в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УКУ — речь идет об изготовлении, распространении запрещенной символики и пропаганду тоталитарных режимов. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Как отметили в полиции, сейчас идет следствие.
Источник: Полиция Закарпатской области
Фото: Полиция Закарпатской области