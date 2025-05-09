Священник УПЦ МП с товарищем разгуливал в форме СССР с георгиевскими лентами: они задержаны

9 мая в поселке Межгорье Закарпатской области заметили двух мужчин, которые прогуливались в форме советских солдат с георгиевскими лентами. В связи с этим правоохранители открыли производство по факту пропаганды коммунистического режима.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Задержаны двое мужчин за советскую символику

Очевидцы обратились на линию 102 и сообщили о двух неизвестных, которые передвигались по поселку в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами.

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На место происшествия приехали правоохранители Хустского районного управления полиции и Службы безопасности Украины. Они установили личности мужчин — это 58-летний священнослужитель УПЦ МП из Межгорья и 46-летний житель села Терново.

— Мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной символики и пропагандировали коммунистический тоталитарный режим, — сообщили в полиции.

Фигурантов доставили в полицейский участок, а все вещи с запрещенной символикой были изъяты.

Следователи полиции зарегистрировали этот случай в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 УКУ — речь идет об изготовлении, распространении запрещенной символики и пропаганду тоталитарных режимов. Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Как отметили в полиции, сейчас идет следствие.

Источник: Полиция Закарпатской области

Фото: Полиция Закарпатской области

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