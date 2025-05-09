Священник УПЦ МП з товаришем розгулював у формі СРСР з георгіївськими стрічками: їх затримано

9 травня в селищі Міжгір’я Закарпатської області помітили двох чоловіків, які прогулювалися у формі радянських солдатів із георгіївськими стрічками. У зв’язку з цим правоохоронці відкрили провадження за фактом пропаганди комуністичного режиму.

Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

Затримано двох чоловіків за радянську символіку

Очевидці звернулися на лінію 102 і повідомили про двох невідомих, які пересувалися селищем у формі солдатів радянської армії з георгіївськими стрічками.

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На місце події приїхали правоохоронці Хустського районного управління поліції та Служби безпеки України. Вони встановили особи чоловіків – це 58-річний священнослужитель УПЦ МП із Міжгір’я та 46-річний мешканець села Терново.

– Чоловіки демонстративно одягнулися в радянську форму з елементами забороненої символіки та пропагували комуністичний тоталітарний режим, – повідомили в поліції.

Фігурантів доставили до поліцейської дільниці, а всі речі із забороненою символікою було вилучено.

Слідчі поліції зареєстрували цей випадок у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 ККУ – йдеться про виготовлення, розповсюдження забороненої символіки та пропаганду тоталітарних режимів. Санкція цієї статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Як зазначили в поліції, наразі триває слідство.

Джерело: Поліція Закарпатської області

Фото: Поліція Закарпатської області

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