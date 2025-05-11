Взрывы в Киевской области: повреждены дома в двух районах, пострадал мужчина

В двух районах зафиксированы разрушения во время взрывов в Киевской области 11 мая.

Взрывы в Киевской области 11 мая: что известно

Взрывы в Киевской области 11 мая стали следствием дроновой атаки РФ.

Беспилотниками российские оккупанты обстреливали регион в течение четырех часов – с 04:16 до 08:29.

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Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать вражеские цели.

Несмотря на это, есть разрушения в двух районах.

В Броварском районе поврежден дачный дом.

71-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии.

Еще пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

Последствия атаки продолжают фиксировать оперативные группы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Киевская ОВА

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