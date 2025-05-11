Взрывы в Киевской области: повреждены дома в двух районах, пострадал мужчина
В двух районах зафиксированы разрушения во время взрывов в Киевской области 11 мая.
Взрывы в Киевской области 11 мая: что известно
Взрывы в Киевской области 11 мая стали следствием дроновой атаки РФ.
Беспилотниками российские оккупанты обстреливали регион в течение четырех часов – с 04:16 до 08:29.
Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать вражеские цели.
Несмотря на это, есть разрушения в двух районах.
В Броварском районе поврежден дачный дом.
71-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии.
Еще пять частных домов повреждены в Обуховском районе.
Последствия атаки продолжают фиксировать оперативные группы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 173-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Киевская ОВА