Вибухи в Київській області: пошкоджені будинки у двох районах, постраждав чоловік
У двох районах зафіксовані руйнування під час вибухів у Київській області 11 травня.
Вибухи в Київській області 11 травня: що відомо
Вибухи в Київській області 11 травня стали наслідком дронової атаки РФ.
Безпілотниками російські окупанти обстрілювали регіон упродовж чотирьох годин – із 04:16 до 08:29.
Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати ворожі цілі.
Попри це, є руйнування у двох районах.
У Броварському районі пошкоджено дачний будинок.
71-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес, перебуває в шоковому стані.
Ще п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.
Наслідки атаки продовжують фіксувати оперативні групи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Київська ОВА