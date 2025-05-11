Вибухи в Київській області: пошкоджені будинки у двох районах, постраждав чоловік

У двох районах зафіксовані руйнування під час вибухів у Київській області 11 травня.

Вибухи в Київській області 11 травня: що відомо

Вибухи в Київській області 11 травня стали наслідком дронової атаки РФ.

Безпілотниками російські окупанти обстрілювали регіон упродовж чотирьох годин – із 04:16 до 08:29.

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Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати ворожі цілі.

Попри це, є руйнування у двох районах.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Київська ОВА

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