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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Київській області: пошкоджені будинки у двох районах, постраждав чоловік

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

У двох районах зафіксовані руйнування під час вибухів у Київській області 11 травня.

Вибухи в Київській області 11 травня: що відомо

Вибухи в Київській області 11 травня стали наслідком дронової атаки РФ.

Безпілотниками російські окупанти обстрілювали регіон упродовж чотирьох годин – із 04:16 до 08:29.

Зараз дивляться

Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати ворожі цілі.

Попри це, є руйнування у двох районах.

У Броварському районі пошкоджено дачний будинок.

71-річний чоловік дістав гостру реакцію на стрес, перебуває в шоковому стані.

Ще п’ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі.

Наслідки атаки продовжують фіксувати оперативні групи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 173-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Київська ОВА

атака дронами, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Київська область, Російська агресія
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