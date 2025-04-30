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Убийственная фотосессия: фотограф из РФ задушил любимую модель-россиянку в Киеве

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Фото: Нацполиция

В Киеве 28-летнего гражданина РФ подозревают в том, что он задушил свою 21-летнюю девушку во время вечеринки в фотостудии, где они оба работали. Пару нашли утром владельцы помещения — девушка уже была мертва.

Убийство модели-россиянки в Киеве — что известно

Инцидент произошел в Святошинском районе столицы. Парень и девушка из России арендовали помещение фотостудии, где после рабочего дня решили отпраздновать годовщину своих отношений.

По данным следствия, они употребляли алкоголь и наркотики и остались ночевать. Во время отмечания годовщины между ними произошел конфликт. В ходе ссоры фотограф задушил свою девушку, говорят правоохранители.

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На следующее утро он сам сообщил полиции, что в студии лежит тело его девушки без признаков жизни. На место прибыли следственно-оперативные группы и судмедэксперты, которые подтвердили смерть.

Россиянина задержали на месте. Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве и отправили под стражу. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители также сообщили, что и погибшая, и подозреваемый находились в розыске на территории Российской Федерации. В Украину они попали в 2022 году, но когда именно и как — неизвестно.

Ранее стало известно, что суд признал виновными двух российских военнослужащих, причастных к жестокому обращению с гражданскими и изнасилованию беременной женщины во время временной оккупации Киевской области. Она после этого потеряла ребенка.

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Источник: Нацполиция, Прокуратура Киева
Убийство, Київ, Росія, Фотограф
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