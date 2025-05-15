Завдали збитки на понад 730 млн грн: викрито екскерівників Запоріжжяобленерго

Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили колишніх гендиректора та комерційного директора ПАТ Запоріжжяобленерго. Їх підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до фінансових втрат – понад 730 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та СБУ.

Викрито екскерівників ПАТ Запоріжжяобленерго

У 2019 році енергорозподільна компанія уклала договір із приватним товариством на постачання електроенергії. За документами, підприємство мало отримувати електроенергію за тарифом другого класу – тобто дорожче, бо такий тариф застосовується, якщо у споживача немає власної підстанції.

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– У такому разі значно зростає собівартість струму через додаткове використання високовольтних ліній і кабельних систем для його подачі споживачеві, – пояснили в СБУ.

Однак, згідно з розслідуванням, насправді завод отримував електроенергію за першим, дешевшим тарифом. Через це компанія недоотримала великі суми грошей.

Колишнє керівництво не проконтролювало правильність підключення і не дотрималося всіх вимог законодавства.

Незалежна експертиза підтвердила, що через цю ситуацію компанія, більшість якої належить державі, втратила понад 730 млн грн.

Крім того, з’ясувалося, що ексголова енергетичної компанії незаконно збирав особисту інформацію про працівників, зокрема фотографував їхні персональні дані.

Екскерівникам уже повідомили про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ). А колишнього голову додатково підозрюють у порушенні приватного життя (ч. 2 ст. 182 ККУ). Якщо їхню провину буде доведено, їм загрожує до п’яти років ув’язнення.

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