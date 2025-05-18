В Обухівському районі Київщини внаслідок ворожої атаки загинула жінка, є поранені
Вночі 18 травня в Обухівському районі Київської області унаслідок ворожої атаки від отриманих травм загинула 28-річна жінка.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
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За словами Миколи Калашника, поранення отримали чоловік 59 років, 61-річна жінка та дитина 4 років. Усі госпіталізовані до лікарні. Стан постраждалих середньої тяжкості.
Через ворожу атаку сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч побило вікна.
У Фастівському районі Київщини через атаку сталася пожежа на території комбікормового заводу.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, вночі Київщину атакувало кілька груп ударних дронів Шахед. Станом на 07:30 18 травня ворожі дрони все ще фіксуються в Київській області – повітряна тривога триває.