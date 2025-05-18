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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В Обухівському районі Київщини внаслідок ворожої атаки загинула жінка, є поранені

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Вночі 18 травня в Обухівському районі Київської області унаслідок ворожої атаки від отриманих травм загинула 28-річна жінка.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Атака на Київську область: що відомо

За словами Миколи Калашника, поранення отримали чоловік 59 років, 61-річна жінка та дитина 4 років. Усі госпіталізовані до лікарні. Стан постраждалих середньої тяжкості.

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Через ворожу атаку сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч побило вікна.

У Фастівському районі Київщини через атаку сталася пожежа на території комбікормового заводу.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, вночі Київщину атакувало кілька груп ударних дронів Шахед. Станом на 07:30 18 травня ворожі дрони все ще фіксуються в Київській області – повітряна тривога триває.

Війна в Україні, загиблі, Київська область, Обухів
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