Как Lancet обошел защиту и попал в автобус — объясняет военный эксперт

Россия утром 17 мая дроном атаковали эвакуационный автобус возле Белополья Сумской области. Вероятно, россияне запустили ударный дрон типа Ланцет (Lancet). На Харьковщине тоже чуть ли не ежедневно фиксируются атаки Ланцетами.

Факты ICTV разбирались, как защитить от дронов приграничье и как наши военные могут противодействовать этим беспилотникам.

Паузы в применении Ланцетов не было

Так, военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отметил, что паузы в применении россиянами Ланцетов на фронте не было.

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— Россияне производят одновременно 50 различных типов только FPV-дронов. Они постоянно разнообразят линейку ударных беспилотников. Перечень настолько широк, что они, вероятно, и сами не знают, что производят. Была длительная пауза в использовании дронов типа Куб, но не Ланцетов. Хотя производитель этих дронов один — концерн Калашникова, — отметил Иван Киричевский.

По мнению эксперта, самая большая загадка по Lancet в том, как россияне вообще заставили такой агрегат летать. И вопрос здесь к электромотору этого дрона, потому что он не военного назначения, а больше подходит для авиамоделирования.

— Здесь интересный момент в том, как россияне смогли небольшой электромотор за несколько сотен евро, который больше подходит для летательного аппарата весом до 5 кг, присоединить к дрону в 12 кг, — говорит Иван Киричевский.

Защита от дроновых атак

По словам Ивана Киричевского, распространенной практикой защиты от дроновых атак в приграничных населенных пунктах является установка сеток над дорогами, чтобы любой дрон там мог запутаться. Вполне возможно, что нам придется делать более сложные конструкции и более масштабно.

Еще одним средством противодействия — это GPS-спуфинг. Это отправка сигналов, которые дают неправильные данные о местонахождении. То есть вражеский дрон во время работы GPS-спуфинга получает неправильные координаты и меняет свой курс. Здесь либо оператор дрона может перейти на ручное управление, либо если это не предусмотрено в дроне, то он летит по неправильному курсу.

По словам Ивана Киричевского, в условиях постоянных дроновых атак нашим военным также возможно придется масштабировать GPS-спуфинг на всю страну, или по крайней мере на приграничные области.

— В чем сложность эпизода атаки дрона на автобус в Белополье? Здесь момент в том, как дрон смог найти коридор для прохождения и попасть в гражданский автобус, — отметил военный эксперт.

Ланцеты обычно работают в паре с дронами-разведчиками типа Орлан, или Zala или Supercam. Последние два дрона имеют лучшую оптику и они менее заметны для радиоэлектронной разведки и противовоздушной обороны. Поэтому еще одним ключевым моментом противодействия Ланцетам может быть выявление дронов-разведчиков.

Кстати, радиоэлектронная разведка позволяет видеть беспилотники на расстояниях 2-5 км.

Удар дрона по микроавтобусу на Сумщине

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ), удар российского дрона по микроавтобусу вблизи города Белополье в Сумской области стал самым смертоносным за последние несколько недель.

— По сообщениям, девять гражданских лиц погибли, и этот удар стал самым смертоносным за последние несколько недель. Это суровое напоминание о том, что гражданские лица продолжают гибнуть и получать ранения ежедневно по всей Украине, — заявила Даниэль Белль, председатель ММПЧУ.

По данным Сумской ОВА, в микроавтобусе ехали гражданские люди, эвакуированные с прифронтовой территории. Большинство пассажиров были женщины.

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