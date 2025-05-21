Работала ПВО: ночью Киев атаковали вражеские дроны

Ночью в Киеве работала наша противовоздушная оборона — столицу атаковали российские ударные дроны.

Об этом сообщил Тимур Ткаченко, начальник Киевской городской военной администрации.

Атака дронов на Киев

Так, в 03:41 Тимур Ткаченко обратился к киевлянам в своем Telegram-канале: Работает ПВО по вражеским БпЛА. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя!

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По данным командования Воздушных сил ВСУ, вражеские ударные дроны начали залетать на территорию Украины после полуночи 21 мая. Группа российских БпЛА зашла через Сумскую область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 183-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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