Працювала ППО: вночі Київ атакували ворожі дрони

Вночі у Києві працювала наша протиповітряна оборона – столицю атакували російські ударні дрони.

Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації.

Атака дронів на Київ

Так, о 03:41 Тимур Ткаченко звернувся до киян у своєму Telegram-каналі: Працює ППО по ворожих БпЛА. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!

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За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ворожі ударні дрони почали залітати на територію України після опівночі 21 травня. Група російських БпЛА зайшла через Сумську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 183-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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