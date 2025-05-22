Татьяна Забожко, редактор ленты
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Взрывы в Киевской области: в регионе уничтожают запущенные россиянами БпЛА
Взрывы в Киевской области, которые могут слышать люди, являются следствием отражения дроновой атаки РФ.
Взрывы в Киевской области 22 мая: что известно
Взрывы в Киевской области начали раздаваться около восьми утра 22 мая.
В областной военной администрации призывают людей не покидать укрытий, пока силы противовоздушной обороны уничтожают беспилотники, что долетели до региона.
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Фото: Воздушное командование Юг
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