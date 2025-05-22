Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибухи в Київській області: у регіоні знищують запущені росіянами БпЛА
Вибухи в Київській області, які наразі можуть чути люди, є наслідком відбиття дронової атаки РФ.
Вибухи в Київській області 22 травня: що відомо
Вибухи в Київській області почали лунати близько восьмої ранку 22 травня.
В обласній військовій адміністрації закликають людей не покидати укриттів, поки сили протиповітряної оборони знищують безпілотники, що дісталися регіону.
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Фото: Повітряне командування Південь
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