Вибухи в Київській області: у регіоні знищують запущені росіянами БпЛА

Вибухи в Київській області, які наразі можуть чути люди, є наслідком відбиття дронової атаки РФ.

Вибухи в Київській області 22 травня: що відомо

Вибухи в Київській області почали лунати близько восьмої ранку 22 травня.

В обласній військовій адміністрації закликають людей не покидати укриттів, поки сили протиповітряної оборони знищують безпілотники, що дісталися регіону.

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Фото: Повітряне командування Південь

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