Последствия атаки на Киевщину: повреждены дома и магазины в 5 районах, есть раненые

Ночью 24 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киевской области, обстреляв баллистическими ракетами и дронами. К сожалению, есть повреждения в нескольких районах, известно о трех пострадавших.

О последствиях атаки рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник и в управлении областной полиции.

Ночная атака на Киевскую область: что известно

По данным Калашинка, РФ нанесла массированный воздушный удар по региону баллистическими ракетами и запустила более 100 дронов. Тревога продолжалась 8 часов.

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По его словам, в области эффективно работали силы ПВО, есть сбитые цели, однако, к сожалению, в результате атаки падения обломков сбитых целей пострадали три человека.

В частности, в Броварском районе ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет, оба госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Мужчину уже прооперировали, его состояние стабильное.

Здесь повреждены частный дом и автомобиль.

В Бориспольском районе частный дом также поврежден осколками и ранена 43-летняя женщина. У нее проникающее ранение бедра.

В целом последствия ночного обстрела зафиксированы в пяти районах Киевской области.

В Вышгородском районе повреждены два частных дома, хозяйственное здание и сервисный центр.

В Обуховском — помещение магазина, в Бучанском — также магазин, а еще АЗС и предприятия.

На местах попаданий продолжают работать полицейские и спасатели.

По фактам военных преступлений РФ начаты уголовные производства по ст. 438 УКУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 186-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Нацполиция

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