Последствия атаки на Киевщину: повреждены дома и магазины в 5 районах, есть раненые
Ночью 24 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Киевской области, обстреляв баллистическими ракетами и дронами. К сожалению, есть повреждения в нескольких районах, известно о трех пострадавших.
О последствиях атаки рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник и в управлении областной полиции.
Ночная атака на Киевскую область: что известно
По данным Калашинка, РФ нанесла массированный воздушный удар по региону баллистическими ракетами и запустила более 100 дронов. Тревога продолжалась 8 часов.
По его словам, в области эффективно работали силы ПВО, есть сбитые цели, однако, к сожалению, в результате атаки падения обломков сбитых целей пострадали три человека.
В частности, в Броварском районе ранены мужчина 54 лет и женщина 50 лет, оба госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Мужчину уже прооперировали, его состояние стабильное.
Здесь повреждены частный дом и автомобиль.
В Бориспольском районе частный дом также поврежден осколками и ранена 43-летняя женщина. У нее проникающее ранение бедра.
В целом последствия ночного обстрела зафиксированы в пяти районах Киевской области.
В Вышгородском районе повреждены два частных дома, хозяйственное здание и сервисный центр.
В Обуховском — помещение магазина, в Бучанском — также магазин, а еще АЗС и предприятия.
На местах попаданий продолжают работать полицейские и спасатели.
По фактам военных преступлений РФ начаты уголовные производства по ст. 438 УКУ.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.