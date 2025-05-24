Наслідки атаки на Київщину: пошкоджено будинки та магазини у 5 районах, є поранені

Вночі 24 травня російські окупанти завдали комбінованого удару по Київській області, обстрілявши балістичними ракетами та дронами. На жаль, є пошкодження у кількох районах, відомо про трьох постраждалих.

Про наслідки атаки розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник та в управлінні обласної поліції.

Нічна атака на Київську область: що відомо

За даними Калашинка, РФ завдала масованого повітяного удару по регіону балістиними ракетами та запустила більше 100 дронів. Тривога тривала 8 годин.

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За його словами, в області ефективно працювали сили ППО, є збиті цілі, однак, на жаль, унаслідок атаки падіння уламків збитих цілей постраждало троє людей.

Зокрема, у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років, обох госпіталізовано до лікарні з осколковими пораненнями. Чоловіка вже прооперували, його стан стабільний.

Тут пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

У Бориспільському районі приватний будинок також пошкоджено уламками і поранено 43-річну жінку. У неї проникаюче поранення стегна.

Загалом наслідки нічного обстрілу зафіксовано у п’яти районах Київської області.

У Вишгородському районі пошкоджено два приватних будинки, господарчу будівлю та сервісний центр.

В Обухівському – приміщення магазину, в Бучанському – також магазин, а ще АЗС та підприємства.

На місцях влучань подовжують працювати поліцейські та рятувальники.

За фактами воєнних злочинів РФ розпочато кримінальні провадження за ст. 438 ККУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 186-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Нацполіція

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