Погибли женщина и 3-летний ребенок, а водитель покончил с собой: подробности ДТП на Харьковщине

В Харьковской области женщина и трехлетний ребенок погибли в ДТП, а водитель покончил с собой.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Автокатастрофа произошла около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района области.

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Как сообщили в полиции, водитель Hyundai Tucson, который совершал маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством. Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения.

В результате аварии на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai — 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.

По данным полиции, 52-летний водитель Hyundai Tucson, который находился в состоянии сильного эмоционального потрясения, совершил самоубийство. Водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс.

Сейчас вопрос об открытии уголовного производства решается и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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