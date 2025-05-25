Загинули жінка та 3-річна дитина, а водій наклав на себе руки: подробиці ДТП на Харківщині
У Харківській області жінка й трирічна дитина загинули у ДТП, а водій наклав на себе руки.
Про це повідомила поліція Харківської області.
Автотроща сталася близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району області.
ДТП на Харківщині: подробиці
Як повідомили у поліції, водій Hyundai Tucson, який здійснював маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху.
В результаті аварії на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка.
За даними поліції, 52-річний водій Hyundai Tucson, перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, вчинив самогубство. Водії інших автомобілів зазнали гострої реакції на стрес.
Наразі питання про відкриття кримінального провадження вирішується та встановлюються всі обставини трагедії.