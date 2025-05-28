Під час атаки на Миколаївщину постраждала семирічна дівчинка – Кім

Семирічна дитина постраждала під час нічної атаки на Миколаївську область 28 травня.

Атака на Миколаївську область 28 травня: що відомо

Атака на Миколаївську область 28 травня була із застосуванням дронів та ракет.

Від ворожих обстрілів постраждали Лупареве та Очаків Миколаївського району, а також Василівка Баштанського району.

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Село Лупареве Галицинівської громади росіяни атакували FPV-дроном о 00:05 28 травня.

У населеному пункті пошкоджено два приватні будинки та три автомобілі.

Постраждала семирічна дівчинка. На щастя, поранення, яких зазнала дитина, незначні.

Медичну допомогу дівчинці надали на місці.

О другій ночі окупанти завдали ракетного удару по Очакову.

Обстрілом пошкоджено рекреаційний об’єкт. Минулося без постраждалих.

З 01:06 по 01:18 28 травня ворог атакував дронами типу Shahed село Василівка у Снігурівській громаді.

Обстрілом пошкоджено одну нежитлову будівлю, два житлових будинки та лінії електропередачі.

Без світла залишилися 200 абонентів.

Електропостачання вже майже відновлено.

Постраждалих немає, зазначає керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 190-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Кім

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