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3 мин.

Дрон попал в отделение Новой почты: последствия ночной атаки в Одесской области

Дрон влучив у відділення Нової пошти
Фото: ГСЧС

Во время ночной атаки 30 мая в Одесской области российский дрон вызвал разрушения и пожар в одном из отделений Новой почты.

Ночная атака на Одесскую область — последствия

В областном управлении ГСЧС сообщили, что в результате атаки беспилотников возник пожар и разрушения в отделении Новой почты, однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, повреждены рядом расположенные грузовые автомобили.

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К тушению пожара от ГСЧС привлекались две единицы техники и восемь спасателей, от НГУ — одна единица техники и пять человек личного состава.

Нічна атака на Одеську область 30 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Одеську область 30 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Одеську область 30 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Одеську область 30 травня
Нічна атака на Одеську область 30 травня
Нічна атака на Одеську область 30 травня

Одесская областная прокуратура начала производство по факту ночной атаки вражеских БпЛА по инфраструктуре Измаильского района (ч. 1 ст. 438 УКУ — военные преступления).

— В результате атаки повреждены помещения и транспортные средства почтового отделения. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается, — добавили в прокуратуре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ГСЧС

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