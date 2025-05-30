Дрон попал в отделение Новой почты: последствия ночной атаки в Одесской области

Во время ночной атаки 30 мая в Одесской области российский дрон вызвал разрушения и пожар в одном из отделений Новой почты.

Ночная атака на Одесскую область — последствия

В областном управлении ГСЧС сообщили, что в результате атаки беспилотников возник пожар и разрушения в отделении Новой почты, однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, повреждены рядом расположенные грузовые автомобили.

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К тушению пожара от ГСЧС привлекались две единицы техники и восемь спасателей, от НГУ — одна единица техники и пять человек личного состава.

Одесская областная прокуратура начала производство по факту ночной атаки вражеских БпЛА по инфраструктуре Измаильского района (ч. 1 ст. 438 УКУ — военные преступления).

— В результате атаки повреждены помещения и транспортные средства почтового отделения. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается, — добавили в прокуратуре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 192-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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