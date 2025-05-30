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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Дрон влучив у відділення Нової пошти: наслідки нічної атаки на Одещину

Дрон влучив у відділення Нової пошти
Фото: ДСНС

Під час нічної атаки 30 травня в Одеській області російський дрон спричинив руйнування та пожежу в одному з відділень Нової пошти.

Нічна атака на Одеську область – наслідки

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування у відділенні Нової пошти, проте, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, пошкоджено поряд розташовані вантажні автомобілі.

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Рятувальники спільно з працівниками Нацгвардії ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.

До гасіння пожежі від ДСНС залучались дві одиниці техніки та вісім рятувальників, від НГУ – одна одиниця техніки та п’ять осіб.

Нічна атака на Одеську область 30 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Одеську область 30 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Одеську область 30 травня
Фото: ДСНС
Нічна атака на Одеську область 30 травня
Нічна атака на Одеську область 30 травня
Нічна атака на Одеську область 30 травня

Одеська обласна прокуратура розпочала провадження за фактом нічної атаки ворожих БпЛА по інфраструктурі Ізмаїльського району (ч. 1 ст. 438 ККУ – воєнні злочини).

– Внаслідок атаки пошкоджено приміщення та транспортні засоби поштового відділення. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, – додали в прокуратурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: ДСНС

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