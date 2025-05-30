Дрон влучив у відділення Нової пошти: наслідки нічної атаки на Одещину

Під час нічної атаки 30 травня в Одеській області російський дрон спричинив руйнування та пожежу в одному з відділень Нової пошти.

Нічна атака на Одеську область – наслідки

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування у відділенні Нової пошти, проте, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, пошкоджено поряд розташовані вантажні автомобілі.

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Рятувальники спільно з працівниками Нацгвардії ліквідували пожежу на площі 300 кв. м.

До гасіння пожежі від ДСНС залучались дві одиниці техніки та вісім рятувальників, від НГУ – одна одиниця техніки та п’ять осіб.

Одеська обласна прокуратура розпочала провадження за фактом нічної атаки ворожих БпЛА по інфраструктурі Ізмаїльського району (ч. 1 ст. 438 ККУ – воєнні злочини).

– Внаслідок атаки пошкоджено приміщення та транспортні засоби поштового відділення. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, – додали в прокуратурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 192-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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