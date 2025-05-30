Массовая драка с ТЦК в Каменце: Сырский инициировал служебное расследование

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский распорядился провести служебное расследование обстоятельств нападения на территориальный центр комплектования в Каменце-Подольском, которое произошло 29 мая.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка (ВСП) ВСУ.

Сырский приказал провести проверку по нападению на ТЦК в Каменце-Подольском

– Для установления причин и условий, способствовавших возникновению конфликта Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины определена задача Военной службе правопорядка Вооруженных сил Украины провести служебное расследование, – отмечается в телеграмм-сообщении ВСП в пятницу.

Также в ВСП добавили, что ВСУ оказывают всестороннюю поддержку правоохранителям, осуществляющим досудебное расследование по факту уголовного преступления.

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Напомним, накануне в интернете появилось видео, а также заявление Хмельницкого областного ТЦК и СП, в которых говорилось о массовой стычке в Каменце-Подольском с участием примерно 100 человек и работников военкомата.

По информации ВСП, в результате инцидента пострадали как военнослужащие, так и гражданские, был поврежден служебный автомобиль.

Кроме того, ранее подобная ситуация произошла в Черкассах, где произошла потасовка между гражданскими мужчинами, женщинами и представителями ТЦК. Полиция тогда задержала трех мужчин и женщину, причастных к нападению.

– Вооруженные силы Украины делают все, чтобы защитить украинский народ от российского агрессора. В условиях полномасштабной войны это невозможно без консолидации всего общества, народной поддержки нашей армии и уважения к военнослужащим, – подчеркнули в ВСП.

Напомним, в Каменце-Подольском Хмельницкой области 29 мая произошел инцидент – около 100 человек заблокировали служебный автомобиль мобильного оповещения одного из ТЦК, препятствуя законной деятельности представителей ВСУ.

Нападавшие повредили авто и порезали шины. На месте работала следственно-оперативная группа.

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