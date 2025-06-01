Россию массированно атакуют ударные БпЛА: серия взрывов в Липецке и Курске

В ночь на 2 июня Российскую Федерацию массированно атаковали ударные беспилотники. Серию взрывов слышали в разных городах России.

Взрывы в России — где атакуют ударные дроны

Как сообщают российские Telegram-каналы, по меньшей мере 10 взрывов в России слышали жители Липецка.

В то же время в российском Курске прогремело по меньшей мере семь взрывов, информируют пропагандистские издания.

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Днем в воскресенье, 1 июня, Служба безопасности Украины осуществила уникальную операцию Паутина, в результате которой поражено по меньшей мере 40 самолетов России.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, повреждено или уничтожено 34% стратегических носителей крылатых ракет на аэродромах базирования на территории России.

По его словам, наши люди действовали в разных российских регионах — в трех часовых поясах. Накануне операции их вывели из РФ, поэтому они сейчас в безопасности, утверждает Зеленский.

Президент Украины призвал всех людей в дальнейшем не игнорировать воздушные тревоги. По его мнению, это очень важно для всех украинцев.

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