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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Росію масовано атакують ударні БпЛА: серія вибухів у Липецьку і Курську

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

У ніч на 2 червня Російську Федерацію масовано атакували ударні безпілотники. Серію вибухи чули у різних містах Росії.

Вибухи у Росії – де атакують ударні дрони

Як повідомляють російські Telegram-канали, щонайменше 10 вибухів у Росії чули мешканці Липецька.

Водночас у російському Курську прогриміло щонайменше сім вибухів, інформують пропагандистські видання.

Зараз дивляться

Вдень у неділю, 1 червня, Служба безпеки України здійснила унікальну операцію Павутина, внаслідок якої уражено щонайменше 40 літаків Росії.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, пошкоджено або знищено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування на території Росії.

За його словами, наші люди діяли у різних російських регіонах – у трьох часових поясах. Напередодні операції їх вивели з РФ, тому вони зараз у безпеці, стверджує Зеленський.

Президент України закликав усіх людей надалі не ігнорувати повітряні тривоги. На його думку, це дуже важливо для всіх українців.

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