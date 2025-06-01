Росію масовано атакують ударні БпЛА: серія вибухів у Липецьку і Курську
У ніч на 2 червня Російську Федерацію масовано атакували ударні безпілотники. Серію вибухи чули у різних містах Росії.
Вибухи у Росії – де атакують ударні дрони
Як повідомляють російські Telegram-канали, щонайменше 10 вибухів у Росії чули мешканці Липецька.
Водночас у російському Курську прогриміло щонайменше сім вибухів, інформують пропагандистські видання.
Вдень у неділю, 1 червня, Служба безпеки України здійснила унікальну операцію Павутина, внаслідок якої уражено щонайменше 40 літаків Росії.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, пошкоджено або знищено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування на території Росії.
За його словами, наші люди діяли у різних російських регіонах – у трьох часових поясах. Напередодні операції їх вивели з РФ, тому вони зараз у безпеці, стверджує Зеленський.
Президент України закликав усіх людей надалі не ігнорувати повітряні тривоги. На його думку, це дуже важливо для всіх українців.