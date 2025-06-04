Атака на Сумщину: РФ попала в завод по производству биоэтанола в Лебединской общине
Сумщина в очередной раз пострадала от российской ночной атаки сегодня. В ночь на 4 июня враг совершил обстрел Лебединской громады.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
Ночная атака на Сумскую область 4 июня: что известно
По предварительной информации, произошло попадание 12 дронов. Один из ударов пришелся по предприятию в селе общины — это был завод, где производили биоэтанол.
В результате ночной атаки возник пожар, повреждены цистерны, произошел разлив патоки.
— К счастью, обошлось без пострадавших, — отметили в Сумской ОВА.
Кроме помещений предприятия, в результате ночной атаки на Сумщину пострадали около 10 частных домов.
Сейчас специалисты оценивают экологические последствия, а также уточняются окончательные масштабы разрушений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Сумская областная военная администрация
Фото: Сумская областная военная администрация