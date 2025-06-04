Атака на Сумщину: РФ попала в завод по производству биоэтанола в Лебединской общине

Сумщина в очередной раз пострадала от российской ночной атаки сегодня. В ночь на 4 июня враг совершил обстрел Лебединской громады.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Ночная атака на Сумскую область 4 июня: что известно

По предварительной информации, произошло попадание 12 дронов. Один из ударов пришелся по предприятию в селе общины — это был завод, где производили биоэтанол.

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В результате ночной атаки возник пожар, повреждены цистерны, произошел разлив патоки.

— К счастью, обошлось без пострадавших, — отметили в Сумской ОВА.

Кроме помещений предприятия, в результате ночной атаки на Сумщину пострадали около 10 частных домов.

Сейчас специалисты оценивают экологические последствия, а также уточняются окончательные масштабы разрушений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сумская областная военная администрация

Фото: Сумская областная военная администрация

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