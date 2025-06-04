Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Многоэтапный шахматный ход: западные СМИ о спецоперации Паутина по поражению более 40 самолетов РФ
Предназначен для крепостей, а не домов: характеристики Торнадо-С
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 июня
Когда открывается продажа билетов на поезд: информация для путешествующих
На аэродромах РФ уничтожено не менее 13 самолетов — ЦПД
Вікторія Васьковська, редактор сайта
2 мин.

Атака на Сумщину: РФ попала в завод по производству биоэтанола в Лебединской общине

РФ атакувала Сумщину
Фото: Сумська ОВА
наслідки атаки по Сумщині
Фото: Сумська ОВА
наслідки атаки по Сумщині
Фото: Сумська ОВА
РФ атакувала Сумщину
наслідки атаки по Сумщині
наслідки атаки по Сумщині

Сумщина в очередной раз пострадала от российской ночной атаки сегодня. В ночь на 4 июня враг совершил обстрел Лебединской громады.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Ночная атака на Сумскую область 4 июня: что известно

По предварительной информации, произошло попадание 12 дронов. Один из ударов пришелся по предприятию в селе общины — это был завод, где производили биоэтанол.

Сейчас смотрят

В результате ночной атаки возник пожар, повреждены цистерны, произошел разлив патоки.

— К счастью, обошлось без пострадавших, — отметили в Сумской ОВА.

Кроме помещений предприятия, в результате ночной атаки на Сумщину пострадали около 10 частных домов.

Сейчас специалисты оценивают экологические последствия, а также уточняются окончательные масштабы разрушений.

Читайте также
Атака на Новобаварский район Харькова: в городе масштабные пожары, есть пострадавший
ліквідація пожежі після обстрілу

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 197-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Сумская областная военная администрация

Фото: Сумская областная военная администрация

Связанные темы:

Война в УкраинеобстрілРосійська агресіяСумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь