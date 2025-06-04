Атака на Сумщину: РФ влучила у завод із виробництва біоетанолу у Лебединській громаді
Сумщина вкотре постраждала від російської нічної атаки сьогодні. Уночі проти 4 червня ворог здійснив обстріл Лебединської громади.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Нічна атака на Сумщину 4 червня: що відомо
За попередньою інформацією, відбулося влучання 12 дронами. Один з ударів прийшовся по підприємству у селі громади — це був завод, де виробляли біоетанол.
Внаслідок нічної атаки виникла пожежа, пошкоджено цистерни, стався розлив патоки.
– На щастя, обійшлося без постраждалих, – зауважили в Сумській ОВА.
Окрім приміщень підприємства, внаслідок нічної атаки на Сумщину постраждали близько 10 приватних будинків.
Зараз фахівці оцінюють екологічні наслідки, а також уточнюються остаточні масштаби руйнувань.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Фото: Сумська обласна військова адміністрація