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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Атака на Сумщину: РФ влучила у завод із виробництва біоетанолу у Лебединській громаді

РФ атакувала Сумщину
Фото: Сумська ОВА
наслідки атаки по Сумщині
Фото: Сумська ОВА
наслідки атаки по Сумщині
Фото: Сумська ОВА
РФ атакувала Сумщину
наслідки атаки по Сумщині
наслідки атаки по Сумщині

Сумщина вкотре постраждала від російської нічної атаки сьогодні. Уночі проти 4 червня ворог здійснив обстріл Лебединської громади.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Нічна атака на Сумщину 4 червня: що відомо

За попередньою інформацією, відбулося влучання 12 дронами. Один з ударів прийшовся по підприємству у селі громади — це був завод, де виробляли біоетанол.

Зараз дивляться

Внаслідок нічної атаки виникла пожежа, пошкоджено цистерни, стався розлив патоки.

– На щастя, обійшлося без постраждалих, – зауважили в Сумській ОВА.

Окрім приміщень підприємства, внаслідок нічної атаки на Сумщину постраждали близько 10 приватних будинків.


Зараз фахівці оцінюють екологічні наслідки, а також уточнюються остаточні масштаби руйнувань.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 197-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Фото: Сумська обласна військова адміністрація

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