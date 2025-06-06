Атака на Чернигов: повреждены дома, объекты критической инфраструктуры, есть травмированные

Баллистическими ракетами и беспилотниками наносили удары россияне во время ночной атаки на Чернигов 6 июня.

Ночная атака на Чернигов 6 июня: что известно

Во время ночной атаки на Чернигов 6 июня повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы.

В частности, запущенные россиянами дроны и ракеты взрывались в окрестностях города.

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Один из Шахедов, по словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, взорвался у многоэтажки.

Информации о погибших во время ночной атаки на Чернигов 6 июня, к счастью, нет.

В то же время депутат Черниговского городского совета Александр Ломако сообщал о пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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