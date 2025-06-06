Атака на Чернигов: повреждены дома, объекты критической инфраструктуры, есть травмированные
Баллистическими ракетами и беспилотниками наносили удары россияне во время ночной атаки на Чернигов 6 июня.
Ночная атака на Чернигов 6 июня: что известно
Во время ночной атаки на Чернигов 6 июня повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы.
В частности, запущенные россиянами дроны и ракеты взрывались в окрестностях города.
Один из Шахедов, по словам начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского, взорвался у многоэтажки.
Информации о погибших во время ночной атаки на Чернигов 6 июня, к счастью, нет.
В то же время депутат Черниговского городского совета Александр Ломако сообщал о пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 199-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.