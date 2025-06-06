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Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.

Атака на Чернігів: пошкоджено будинки, об’єкти критичної інфраструктури, є травмовані

дрони Шахед
Фото: Getty Images

Балістичними ракетами та безпілотниками завдавали ударів росіяни під час нічної атаки на Чернігів 6 червня.

Нічна атака на Чернігів 6 червня: що відомо

Під час нічної атаки на Чернігів 6 червня пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери.

Зокрема, запущені росіянами дрони та ракети вибухали на околицях міста.

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Один із Шахедів, за словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, вибухнув біля багатоповерхівки.

Інформації про загиблих під час нічної атаки на Чернігів 6 червня, на щастя, немає.

Водночас депутат Чернігівської міської ради Олександр Ломако повідомляв про постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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