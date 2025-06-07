СБУ задержала двух агентов РФ, подорвавших авто работника прокуратуры в Днепре

Задержаны “по горячим следам” два агента российских спецслужб, которые взорвали авто сотрудника прокуратуры в Днепре.

Задержаны агенты РФ, подорвавшие авто работника прокуратуры в Днепре

Как сообщает Служба безопасности Украины, вместе с Национальной полицией за считанные часы установили и задержали двух агентов российских спецслужб, которые 6 июня этого года совершили теракт в Днепре.

По информации СБУ, они причастны к подрыву самодельного взрывного устройства (СВУ) под машиной одного из сотрудников местной прокуратуры.

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В результате правоохранитель получил легкие телесные повреждения, а его машина полностью уничтожена. Как утверждают медики, сейчас жизни прокурора ничего не угрожает.

По итогам расследования стало понятно, что вражескими агентами стали двое мужчин, которых Россия завербовала через Telegram-каналы по поиску “легких” денег.

— Сначала их задачей было установить слежку за “потенциальной целью”, отчитываться о его графике дня и маршрутах передвижения. По указанию куратора, один из агентов должен был заложить СВУ под автомобиль прокурора, осуществить фото- и видеофиксацию последствий теракта, — говорится в сообщении.

Сейчас обоим агентам России сообщили о подозрении по факту совершения террористического акта, совершенного по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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