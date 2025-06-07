СБУ затримала двох агентів РФ, які підірвали авто працівника прокуратури у Дніпрі

Затримано “за гарячими слідами” двох агентів російських спецслужб, які підірвали авто співробітника прокуратури у Дніпрі.

Затримано агентів РФ, які підірвали авто працівника прокуратури у Дніпрі

Як повідомляє Служба безпеки України, разом з Національною поліцією за лічені години встановили та затримали двох агентів російських спецслужб, які 6 червня цього року вчинили теракт у Дніпрі.

За інформацією СБУ, вони причетні до підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) під автівкою одного зі співробітників місцевої прокуратури.

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Внаслідок цього правоохоронець дістав легкі тілесні ушкодження, а його машину повністю знищено. Як стверджують медики, зараз життю прокурора нічого не загрожує.

За підсумками розслідування стало зрозуміло, що ворожими агентами стали двоє чоловіків, яких Росія завербувала через Telegram-канали із пошуку “легких” грошей.

– Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за “потенційною ціллю”, звітувати про його графік дня і маршрути пересування. За вказівкою куратора, один з агентів мав закласти СВП під автомобіль прокурора, здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту, – йдеться у повідомленні.

Зараз обом агентам Росії повідомили про підозру за фактом здійснення терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на термін до 12 років.

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