Атака по Украине доказала значительные потери авиации РФ, загрузившей на Ту-95МС и Ту-160 почти полный боекомплект Х-101

Попытка российских оккупантов показать месть за спецоперацию Паутина лишь доказала высокие потери стратегической авиации РФ, которой удалось поднять лишь семь стратегических бомбардировщиков, загруженных едва ли не до максимума.

Как атака по Украине доказала потери стратегической авиации РФ

Как стало известно Defense Express из собственных источников, российские войска смогли привлечь к удару по Украине только пять Ту-95МС и два Ту-160.

Но если раньше каждый из истребителей нес по 1-3 ракет, то во время атаки в ночь на 6 июня россияне зарядили их почти по максимуму для обеспечения мощности залпа — в среднем по пять ракет на самолет, утверждают в издании.

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— Это если не считать, что часть российских крылатых ракет падает где-то на территории РФ. Враг, скорее всего, запустил более 36 Х-101, но не все долетели, — говорится в сообщении.

Журналисты обратили внимание, что последний раз такое фиксировалось 26 августа 2024 года — это был в то время самый большой комбинированный удар, в котором россияне применили по меньшей мере 127 ракет. Тогда 11 самолетов Ту-95МС запустили 77 крылатых ракет Х-101.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 июня армия РФ выпустила 46 ракет всего для атаки на Украину.

В то же время практика использования ракетоносителей с минимальным количеством ракет связывалась с намерением России уменьшить нагрузку на самолеты и продлить сроки их эксплуатации, отметили журналисты.

Почему РФ применила Ту-160 для атаки 6 июня

Кроме этого, ограниченно используются стратегические бомбардировщики Ту-160 с целью сохранения.

Ранее россияне применяли эти истребители едва ли раз в полгода-год, однако в ночь на 6 июня — это было второе подряд использование Ту-160.

Теперь хронология публичного боевого применения этих бомбардировщиков такая: 18 мая 2023 года, 17 ноября 2024 года, 26 мая и 6 июня 2025 года.

В издании утверждают, что повторное привлечение этих самолетов к удару только через 10 дней — это еще один маркер того, что россияне пытались обеспечить мощность своего залпа, несмотря на недавние потери.

Если РФ захочет поддерживать аналогичный темп и мощность залпа крылатыми ракетами воздушного базирования, то альтернатив, кроме постоянно гонять ограниченное количество самолетов с полной нагрузкой, не просматривается в краткосрочной перспективе, отметили журналисты.

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