Яскраво палає: у російському Кстово – пожежа на заводі з виробництва бітуму
У російському місті Кстово спалахнула пожежа на заводі з виробництва бітуму, який розташований поруч з нафтопереробним заводом (НПЗ) Лукойл.
Про це повідомили МНС Нижньогородської області та керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко.
Пожежа на заводі з виробництва бітуму в РФ
Як повідомляє МНС Нижньогородської області, пожежа нібито спалахнула на території промислового підприємства в населеному пункту Опалиха, де територія промзони.
– У Кстово більше схоже саме на бітумний завод, де триває пожежа. Хоча росіяни кажуть і про НПЗ Лукойл, – заявив керівник Центру протидії дезінформації.
Уточнюється, що сталося горіння установки з виробництва бітуму загальним обсягом 200 куб. м.
Відкрите горіння ліквідовано на загальній площі 4 тис. кв. м. Вогнем повністю знищено дві та частково пошкоджено одну ємність із бітумом.
До гасіння пожежі залучено 110 осіб і 35 одиниць техніки, від МНС – 70 фахівців і 24 техніки.
Як уточнюють у повідомленні МНС Нижньогородської області, нібито загиблих і постраждалих немає.
Фото: МНС Нижньогородської області