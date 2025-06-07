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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Яскраво палає: у російському Кстово – пожежа на заводі з виробництва бітуму

У російському Кстово спалахнула пожежа на заводі з виробництва бітуму

У російському місті Кстово спалахнула пожежа на заводі з виробництва бітуму, який розташований поруч з нафтопереробним заводом (НПЗ) Лукойл.

Про це повідомили МНС Нижньогородської області та керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Коваленко.

Пожежа на заводі з виробництва бітуму в РФ

Як повідомляє МНС Нижньогородської області, пожежа нібито спалахнула на території промислового підприємства в населеному пункту Опалиха, де територія промзони.

Зараз дивляться

– У Кстово більше схоже саме на бітумний завод, де триває пожежа. Хоча росіяни кажуть і про НПЗ Лукойл, – заявив керівник Центру протидії дезінформації.

Уточнюється, що сталося горіння установки з виробництва бітуму загальним обсягом 200 куб. м.

Відкрите горіння ліквідовано на загальній площі 4 тис. кв. м. Вогнем повністю знищено дві та частково пошкоджено одну ємність  із бітумом.

До гасіння пожежі залучено 110 осіб і 35 одиниць техніки, від МНС – 70 фахівців і 24 техніки.

Як уточнюють у повідомленні МНС Нижньогородської області, нібито загиблих і постраждалих немає.

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Фото: МНС Нижньогородської області

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