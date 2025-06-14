Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Киеве: на столицу заходят БпЛА с разных направлений, работает ПВО
Мощные взрывы в Киеве прогремели в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня. Российские войска пытались атаковать столицу ударными беспилотниками.
Взрывы в Киеве в ночь на 15 июня — какие последствия
В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников в 23:04.
Взрывы в Киеве начали раздаваться после 23:30, сообщают жители столицы.
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Вскоре городской глава Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).
По его словам, на город заходят беспилотники с разных направлений.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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