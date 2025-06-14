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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Киеве: на столицу заходят БпЛА с разных направлений, работает ПВО

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Фото: Генштаб ВСУ

Мощные взрывы в Киеве прогремели в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня. Российские войска пытались атаковать столицу ударными беспилотниками.

Взрывы в Киеве в ночь на 15 июня — какие последствия

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников в 23:04.

Взрывы в Киеве начали раздаваться после 23:30, сообщают жители столицы.

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Вскоре городской глава Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, на город заходят беспилотники с разных направлений.

Київ на карті

Киев на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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