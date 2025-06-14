ВСУ освободили Андреевку: Зеленский поблагодарил воинов за успешное наступление в Сумской области
Украинские военные 225 отдельного штурмового полка освободили Андреевку в Сумской области.
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.
Украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
Президент рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Особое внимание было уделено Покровскому направлению и Сумской области.
Там украинским военным удается вытеснять российских захватчиков. Зеленский поблагодарил все подразделения, которые достигают таких результатов.
— По итогам этих дней нашу особую благодарность заслуживают воины 225 отдельного штурмового полка — именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки. Спасибо, ребята, вам большое! — сообщил президент.
Отметим, что на карте DeepStateMap линия фронта на этом направлении не изменилась, ведь отображается информация за 13 июня.
Кроме 225 полка, Зеленский отметил и 425 отдельный штурмовой полк, который успешно выполняет задачи на Покровском направлении, а также 1 штурмовой полк и 82 десантно-штурмовую бригаду, которые проявили себя в боях в Донецкой области.
Тогда как на Купянском направлении хорошие результаты демонстрирует 3 штурмовая бригада.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.