ВСУ освободили Андреевку: Зеленский поблагодарил воинов за успешное наступление в Сумской области

Украинские военные 225 отдельного штурмового полка освободили Андреевку в Сумской области.

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

Украинские военные освободили Андреевку в Сумской области

Президент рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. Особое внимание было уделено Покровскому направлению и Сумской области.

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Там украинским военным удается вытеснять российских захватчиков. Зеленский поблагодарил все подразделения, которые достигают таких результатов.

— По итогам этих дней нашу особую благодарность заслуживают воины 225 отдельного штурмового полка — именно за наступательные действия в приграничье Сумщины и освобождение, в частности, Андреевки. Спасибо, ребята, вам большое! — сообщил президент.

Отметим, что на карте DeepStateMap линия фронта на этом направлении не изменилась, ведь отображается информация за 13 июня.

Кроме 225 полка, Зеленский отметил и 425 отдельный штурмовой полк, который успешно выполняет задачи на Покровском направлении, а также 1 штурмовой полк и 82 десантно-штурмовую бригаду, которые проявили себя в боях в Донецкой области.

Тогда как на Купянском направлении хорошие результаты демонстрирует 3 штурмовая бригада.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Офис президента

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