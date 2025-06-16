Взрывы в Черкасской области: сбито 18 дронов, одно из сел частично без света
Взрывы сегодня звучали в Черкасской области. Силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку вражеских беспилотников над Черкасской областью.
Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Взрывы в Черкасской области 16 июня
– До поздней ночи в области работали силы ПВО. Они отражали очередные вражеские атаки. В черкасском небе наши защитники уничтожили 18 российских БПЛА, — отметил он.
По словам Табурца, обошлось без пострадавших, что является самым главным результатом ночной атаки.
Однако не обошлось без повреждений. В Черкасском районе обломками одной из дронов была повреждена газовая труба низкого давления, в результате чего на частном дворе вспыхнул пожар. Ее быстро ликвидировали спасатели.
По предварительным данным, повреждены четыре жилых дома и полностью разрушен деревянный гараж.
Часть села осталась без электроснабжения – ремонтные бригады уже работают над восстановлением.
Напомним, в результате атаки БпЛА на Киевщину в Обуховском районе ранен 60-летний мужчина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Игорь Табурец