Взрывы в Черкасской области: сбито 18 дронов, одно из сел частично без света

Взрывы сегодня звучали в Черкасской области. Силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку вражеских беспилотников над Черкасской областью.

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Черкасской области 16 июня

– До поздней ночи в области работали силы ПВО. Они отражали очередные вражеские атаки. В черкасском небе наши защитники уничтожили 18 российских БПЛА, — отметил он.

По словам Табурца, обошлось без пострадавших, что является самым главным результатом ночной атаки.

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Однако не обошлось без повреждений. В Черкасском районе обломками одной из дронов была повреждена газовая труба низкого давления, в результате чего на частном дворе вспыхнул пожар. Ее быстро ликвидировали спасатели.

По предварительным данным, повреждены четыре жилых дома и полностью разрушен деревянный гараж.

Часть села осталась без электроснабжения – ремонтные бригады уже работают над восстановлением.

Напомним, в результате атаки БпЛА на Киевщину в Обуховском районе ранен 60-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 209-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Игорь Табурец

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