Вибухи у Києві 15 червня: у столиці працює ППО
У ніч з 15 на 16 червня російська армія здійснила запуск ударних дронів з різних напрямків у бік України. Саме через атаку дронів пролунали вибухи у Києві.
Вибухи у Києві ночі 15 червня: що відомо
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вибухи в Києві сьогодні вночі пов’язані з роботою протиповітряної оборони.
– На лівому березі працюють сили ППО, – повідомив Кличко.
Мер столиці закликав людей перебувати в укриттях.
Про загрозу російських безпілотників повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.
– Увага! Київ – ворожий БпЛА у напрямку міста зі сходу, – йшлося у попереджені.
Пізніше з’явилося повідомлення про нові ворожі безпілотники, які прямували з півдня Чернігівщини у бік Київської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.