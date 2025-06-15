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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
2 хв.

Вибухи у Києві 15 червня: у столиці працює ППО

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч з 15 на 16 червня російська армія здійснила запуск ударних дронів з різних напрямків у бік України. Саме через атаку дронів пролунали вибухи у Києві.

Вибухи у Києві ночі 15 червня: що відомо

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вибухи в Києві сьогодні вночі пов’язані з роботою протиповітряної оборони.

– На лівому березі працюють сили ППО, – повідомив Кличко.

Мер столиці закликав людей перебувати в укриттях.

Зараз дивляться

Про загрозу російських безпілотників повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

– Увага! Київ – ворожий БпЛА у напрямку міста зі сходу, – йшлося у попереджені.

Пізніше з’явилося повідомлення про нові ворожі безпілотники, які прямували з півдня Чернігівщини у бік Київської області.

Київ на карті

Київ на карті. Фото: Google Maps

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