Вибухи у Києві 15 червня: у столиці працює ППО

У ніч з 15 на 16 червня російська армія здійснила запуск ударних дронів з різних напрямків у бік України. Саме через атаку дронів пролунали вибухи у Києві.

Вибухи у Києві ночі 15 червня: що відомо

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що вибухи в Києві сьогодні вночі пов’язані з роботою протиповітряної оборони.

– На лівому березі працюють сили ППО, – повідомив Кличко.

Мер столиці закликав людей перебувати в укриттях.

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Про загрозу російських безпілотників повідомляли у Повітряних силах ЗСУ.

– Увага! Київ – ворожий БпЛА у напрямку міста зі сходу, – йшлося у попереджені.

Пізніше з’явилося повідомлення про нові ворожі безпілотники, які прямували з півдня Чернігівщини у бік Київської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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