Атака на Київ 16 червня: пошкоджено павільйони, у важкому стані молодий хлопець

Внаслідок атаки російських безпілотників на Київ уночі 16 червня постраждали двоє людей.

Атака на Київ 16 червня

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами один із постраждалих, 21 хлопець перебуває у лікарні, а жінка, яку також госпіталізували вночі, зараз проходить амбулаторне лікування.

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Як розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі.

Крім цього, внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі. Але росіяни знову скажуть, що це військові цілі.

– Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби, – додав Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 червня російська армія здійснила запуск ударних дронів з різних напрямків у бік України.

Вибухи у Києві сьогодні було чутно зокрема й на лівому березі. По ворожих безпілотниках працювала ППО.

Також в Обухівському районі Київщини поранено 60-річного чоловіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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