Нічна атака Київщини: в Обухівському районі постраждав чоловік

У ніч проти 16 червня Київська область знову опинилася під атакою ворожих безпілотників.

Атака Київщини 16 червня: що відомо

Перші вибухи на Київщині пролунали близько опівночі.

Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник внаслідок удару в Обухівському районі постраждав 60-річний місцевий житель.

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– Чоловік отримав різані рани руки та обличчя. Медики оперативно надали йому необхідну допомогу, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Окрім цього, внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарські споруди на подвір’ї.

На місці працювали екстрені служби та фахівці, які встановлюють точний масштаб завданих руйнувань.

Нагадаємо, вибухи сьогодні лунали і в Запорізькій області.

Там внаслідок атаки ворожих безпілотників горіло місцеве підприємство.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Микола Калашник

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