Взрывы в Киеве 15 июня: в столице работает ПВО

В ночь с 15 на 16 июня российская армия осуществила запуск ударных дронов с разных направлений в сторону Украины. Именно из-за атаки дронов прогремели взрывы в Киеве.

Взрывы в Киеве ночью 15 июня: что известно

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что взрывы в Киеве сегодня ночью связаны с работой противовоздушной обороны.

— На левом берегу работают силы ПВО, — сообщил Кличко.

Мэр столицы призвал людей находиться в укрытиях.

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Об угрозе российских беспилотников сообщали в Воздушных силах ВСУ.

— Внимание! Киев — вражеский БПЛА в направлении города с востока, — говорилось в предупреждении.

Позже появилось сообщение о новых вражеских беспилотниках, которые направлялись с юга Черниговщины в сторону Киевской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 208-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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