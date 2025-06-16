Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Остання розмова: ексдружина Неліпи розкрила, що він сказав їй перед загибеллю
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Вибухи в Черкаській області: збито 18 дронів, одне з сіл частково без світла

вибухи на черкащині

Вибухи сьогодні лунали на Черкащині. Сили протиповітряної оборони відбивали масовану атаку ворожих безпілотників над Черкаською областю.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи на Черкащині 16 червня

– До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. У черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських БпЛА, — зазначив він.

За словами Табурця, минулося без постраждалих, що є найголовнішим результатом нічної атаки.

Зараз дивляться

Однак не обійшлося без пошкоджень. У Черкаському районі уламками одного з дронів було пошкоджено газову трубу низького тиску, внаслідок чого на приватному подвір’ї спалахнула пожежа. Її швидко ліквідували рятувальники.

вибухи на черкащині

Фото: Ігор Табурець

За попередніми даними, пошкоджено чотири житлові будинки та повністю зруйновано дерев’яний гараж.

Частина села залишилася без електропостачання — ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Нагадаємо, внаслідок атаки БпЛА на Київщину в Обухівському районі поранено 60-річного чоловіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Запоріжжі 16 червня: горіло підприємство
Вибухи в Запоріжжі: що сталося сьогодні 16 червня 2025

Фото: Ігор Табурець

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухЧеркаська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь