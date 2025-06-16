Вибухи в Черкаській області: збито 18 дронів, одне з сіл частково без світла

Вибухи сьогодні лунали на Черкащині. Сили протиповітряної оборони відбивали масовану атаку ворожих безпілотників над Черкаською областю.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Вибухи на Черкащині 16 червня

– До пізньої ночі в області працювали сили ППО. Вони відбивали чергові ворожі атаки. У черкаському небі наші оборонці знищили 18 російських БпЛА, — зазначив він.

За словами Табурця, минулося без постраждалих, що є найголовнішим результатом нічної атаки.

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Однак не обійшлося без пошкоджень. У Черкаському районі уламками одного з дронів було пошкоджено газову трубу низького тиску, внаслідок чого на приватному подвір’ї спалахнула пожежа. Її швидко ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, пошкоджено чотири житлові будинки та повністю зруйновано дерев’яний гараж.

Частина села залишилася без електропостачання — ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Нагадаємо, внаслідок атаки БпЛА на Київщину в Обухівському районі поранено 60-річного чоловіка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 209-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ігор Табурець

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