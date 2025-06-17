Взрыв в Конотопе прогремел утром 17 июня после предупреждения о баллистике.

Об этом сообщил городской глава Конотопа Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе 17 июня: что известно

Так, в 08:02 Артем Семенихин сообщил, что в микрорайоне Порт висит вражеский дрон-разведчик. Через минуту на город полетела ракета. Мэр отметил, что россияне запустили баллистику.

В местных телеграм-каналах сообщили о мощном взрыве в Конотопе и опубликовали фото задымления.

В 08:15 Артем Семенихин сообщил, что после взрыва стало известно о повреждениях в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Повреждения не критические.

— После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий! — отметил городской глава.

Вражеский дрон-разведчик ушел из города.

Удар дрона по Белопольской общине

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, сегодня россияне с помощью дрона атаковали мотоблок вблизи одного из сел, недалеко от границы с Россией. Ранения получили двое гражданских мужчин – 56 и 72 лет. Младший мужчина, к сожалению, скончался.

— Это еще одно доказательство того, что враг сознательно бьет по мирным людям. Призываю жителей приграничных населенных пунктов быть особенно бдительными: опасность обстрелов и атак дронами со стороны врага остается высокой, — отметил Олег Григоров.

17 июня РФ массированно атаковала Одессу ударными дронами. К сожалению, есть разрушения и пострадавшие, под завалами могут быть люди.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

