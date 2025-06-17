Вибух у Конотопі: росіяни запустили балістику

Вибух у Конотопі пролунав зранку 17 червня після попередження про балістику.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

Вибухи у Конотопі 17 червня: що відомо

Так, о 08:02 Артем Семеніхін повідомив, що в мікрорайоні Порт висить ворожий дрон-розвідник. За хвилину на місто полетіла ракета. Мер зауважив, що росіяни запустили балістику.

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У місцевих телеграм-каналах повідомили про потужний вибух у Конотопі та опублікували фото задимлення.

О 08:15 Артем Семеніхін повідомив, що після вибуху стало відомо про пошкодження в житловому секторі у радіусі 500 метрів від епіцентру удару. Пошкодження не критичні.

– Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків! – зауважив міський голова.

Ворожий дрон-розвідник пішов з міста.

17 червня РФ масово атакувала Одесу ударними дронами. На жаль, є руйнування і постраждалі, під завалами можуть бути люди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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