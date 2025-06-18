Режимы в Иране и РФ – это террористы: Ермак об убийстве семьи из Украины в Израиле

В Израиле в результате попадания иранской ракеты по жилому дому погибла семья из Украины, которая приехала для лечения семилетней Анастасии от лейкемии. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на трагедию.

Ермак о гибели семьи из Украины в Израиле

Как отметил Андрей Ермак, Иран убил в израильском Бат-Яме ударом ракеты по жилому дому семилетнюю одесситку Анастасию Бурик, ее маму и еще двух детей. Всего в результате этой атаки погибли четыре человека, еще один человек пропал без вести.

По его словам, семилетняя девочка лечилась от онкологической болезни и ожидала трансплантацию костного мозга.

Сейчас смотрят

— Россия иранскими дронами с 2022 года убивает украинцев, наших детей. Применяет ракеты против гражданских. И поддерживает Иран сегодня, когда они бьют по гражданским в Израиле, — обратил внимание Ермак.

По его мнению, то же самое может происходить везде, где террористы маскируются под государства, в частности речь идет о режимах в Иране и России. Как утверждает Ермак, они одинаковы во всем.

Гибель семьи из Украины в Израиле после удара Ирана

В субботу, 14 июня, в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Израиле погибла семья из Украины, которая приехала в Израиль для лечения семилетней Анастасии Бурик от лейкемии.

Кроме девочки, погибла ее 30-летняя мать Мария Пашкурова, 60-летняя бабушка Елена, а также двое детей — 13-летний Илья Пашкуров и девятилетний Константин Тотвич.

Как сообщалось, семья из Одессы приехала в Израиль в декабре 2022 года после общественного сбора средств по всему миру на лечение семилетней Анастасии. После частичной ремиссии рак вернулся, несмотря на химиотерапию и пересадку костного мозга.

Известно, что на время лечения они остановились в доме в Израиле, в который нанесла удар иранская баллистическая ракета.

Отец девочки Артем Бурик служит в Вооруженных силах Украины. Он остался в Украине, продолжая собирать средства на лечение дочери.

Погибшие бабушка, мать, Анастасия и два мальчика находились вместе в момент удара иранской ракеты.

Фото: БО Всеукраинский благотворительный фонд Страна добрых дел, Анастасия Бурик

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.