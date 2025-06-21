РФ сосредоточила в Украине около 700 тыс. военных, но успеха не имеет – Зеленский

На территории Украины сейчас находится почти 700 тыс. российских военных. Несмотря на их численность, врагу не удается достичь желаемого успеха.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

РФ не имеет желаемого успеха на фронте

Зеленский рассказал, что в Украине сейчас находится 695 тыс. российских военных. Кроме того, еще десятки тысяч дислоцируются у границы — на Курском и Белгородском направлениях, в частности напротив Сум и Харькова. Только на Сумском направлении, по словам президента, сосредоточено около 52 тыс. оккупантов.

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Несмотря на такое количество военных, Россия не имеет существенных успехов. В частности, в Сумской области ситуация остается стабильной. За последнюю неделю враг продвинулся на 200 метров, но украинские силы отбили эти позиции и даже немного оттеснили россиян назад.

— Им очень нужен успех на фронте. Потому что, если успеха соответствующего нет, мы считаем, что президент Трамп скорее будет давить на них санкциями и т.д., — отметил президент.

Он отметил, что в настоящее время 23% всех обстрелов по линии фронта приходится именно на Сумское направление. Россия активно использует там бомбы и северокорейские ракеты.

На Харьковском направлении ситуация остается сложной, но без существенных изменений. В частности, в районе Волчанска наблюдается увеличение количества ударов, но наступлений больше не стало.

На Лиманском направлении россияне пытались прорваться в районе Константиновки. Они использовали десятки мотоциклов и 24 единицы тяжелой военной техники. Украинские военные уничтожили 20 из них и 16 мотоциклов — враг отступил.

На Покровском направлении — без изменений. В Днепропетровской области, как рассказал Зеленский, российские диверсионно-разведывательные группы из нескольких человек пытаются прорваться, но успеха не имеют.

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