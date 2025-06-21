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Вікторія Васьковська, редактор сайта
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РФ сосредоточила в Украине около 700 тыс. военных, но успеха не имеет – Зеленский

Володимир Зеленський 
Фото: Офис президента

На территории Украины сейчас находится почти 700 тыс. российских военных. Несмотря на их численность, врагу не удается достичь желаемого успеха.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

РФ не имеет желаемого успеха на фронте

Зеленский рассказал, что в Украине сейчас находится 695 тыс. российских военных. Кроме того, еще десятки тысяч дислоцируются у границы — на Курском и Белгородском направлениях, в частности напротив Сум и Харькова. Только на Сумском направлении, по словам президента, сосредоточено около 52 тыс. оккупантов.

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Несмотря на такое количество военных, Россия не имеет существенных успехов. В частности, в Сумской области ситуация остается стабильной. За последнюю неделю враг продвинулся на 200 метров, но украинские силы отбили эти позиции и даже немного оттеснили россиян назад.

— Им очень нужен успех на фронте. Потому что, если успеха соответствующего нет, мы считаем, что президент Трамп скорее будет давить на них санкциями и т.д., — отметил президент.

Он отметил, что в настоящее время 23% всех обстрелов по линии фронта приходится именно на Сумское направление. Россия активно использует там бомбы и северокорейские ракеты.

На Харьковском направлении ситуация остается сложной, но без существенных изменений. В частности, в районе Волчанска наблюдается увеличение количества ударов, но наступлений больше не стало.

На Лиманском направлении россияне пытались прорваться в районе Константиновки. Они использовали десятки мотоциклов и 24 единицы тяжелой военной техники. Украинские военные уничтожили 20 из них и 16 мотоциклов — враг отступил.

На Покровском направлении — без изменений. В Днепропетровской области, как рассказал Зеленский, российские диверсионно-разведывательные группы из нескольких человек пытаются прорваться, но успеха не имеют.

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