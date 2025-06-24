РФ атаковала учебный центр Сухопутных войск ВСУ: есть раненый
Сегодня, 24 июня, российские войска совершили атаку ударными беспилотниками типа Shahed по территории одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ.
Атака на учебный центр ВСУ
Благодаря внедренным превентивным мерам, четким алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать масштабных потерь среди военнослужащих.
В результате атаки ранения получил один военный.
Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где он получает необходимую помощь.
В Вооруженных Силах сообщают, что для уменьшения рисков в случае повторных воздушных и ракетных атак приняты дополнительные меры безопасности.
– Жизнь и здоровье украинских воинов – наш высочайший приоритет, – отметили в Сухопутных войсках.
Командование Сухопутных войск обратилось к личному составу с просьбой быть максимально бдительными и неукоснительно соблюдать все меры безопасности во время воздушных тревог.
Напомним, 1 июня Россия нанесла ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. 12 военных погибли, более 60 получили ранения.