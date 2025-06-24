РФ атакувала навчальний центр Сухопутних військ ЗСУ: є поранений

Сьогодні, 24 червня, російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками типу Shahed по території одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ.

Атака на навчальний центр ЗСУ

Завдяки впровадженим превентивним заходам, чітким алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути масштабних втрат серед військовослужбовців.

Унаслідок атаки поранення дістав один військовий.

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Його оперативно доправили до медичного закладу, де він отримує необхідну допомогу.

У Збройних Силах повідомляють, що для зменшення ризиків у разі повторних повітряних і ракетних атак вжито додаткових заходів безпеки.

– Життя та здоров’я українських воїнів – наш найвищий пріоритет, – наголосили у Сухопутних військах.

Командування Сухопутних військ звернулося до особового складу з проханням бути максимально пильними та неухильно дотримуватись усіх заходів безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, 1 червня Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. 12 військових загинули, понад 60 зазнали поранень.

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