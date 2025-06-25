Обстрелы Запорожской области: ранены пять человек, разрушены дома
За прошедшие сутки российские войска осуществили массированную атаку на Запорожскую область, обстреляв 13 населенных пунктов. Всего зафиксировано 469 ударов различного типа.
Последствия атак на Запорожскую область
Как сообщили в Запорожской ОВА, в результате вражеских обстрелов в Запорожском, Васильевском и Пологовском районах ранения получили пятеро мужчин.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
4 ракетных удара нанесены по областному центру — Запорожью.
8 авиаударов накрыли Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку, Новогригорьевку, Новопавловку и Солодкое.
300 ударных дронов FPV атаковали Каменское, Приморское, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
5 обстрелов из РСЗО зафиксировано в районах Приморского, Гуляйполя, Малой Токмачки и Новоданиловки.
152 артиллерийских удара пришлись по территориям Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
К областным властям поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов, транспортных средств и объектов гражданской инфраструктуры.
Оккупанты продолжают террор мирного населения Запорожской области, нарушая нормы международного гуманитарного права.
Фото: Запорожская ОГА