Обстріли Запорізької області: поранено п’ятеро людей, зруйновано будинки

Упродовж минулої доби російські війська здійснили масовану атаку на Запорізьку область, обстрілявши 13 населених пунктів. Загалом зафіксовано 469 ударів різного типу.

Наслідки атак на Запорізьку область

Як повідомили в Запорізькій ОВА, унаслідок ворожих обстрілів у Запорізькому, Василівському та Пологівському районах поранення дістали п’ятеро чоловіків.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

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4 ракетні удари завдано по обласному центру – Запоріжжю.

8 авіаударів накрили Степногірськ, Кам’янське, Гуляйполе, Новоданилівку, Новогригорівку, Новопавлівку та Солодке.

300 ударних дронів FPV атакували Кам’янське, Приморське, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

5 обстрілів із РСЗВ зафіксовано в районах Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки та Новоданилівки.

152 артилерійських удари прийшлися по територіях Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

До обласної влади надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків, транспортних засобів та об’єктів цивільної інфраструктури.

Окупанти продовжують терор мирного населення Запорізької області, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Фото: Запорізька ОВА

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