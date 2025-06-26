Атака на Днепр 24 июня унесла жизни 20 человек — количество жертв возросло

Количество жертв в результате ракетного удара России по Днепру во вторник, 24 июня, по состоянию на утро четверга возросло до 20 человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Последствия атаки на Днепр 24 июня 2025

— К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На сейчас их 20. С погибшими в городе Самар — 22, — уточнил он.

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Также известно, что из-за этой атаки в Днепропетровской области пострадали более 300 человек.

Кроме того, Лысак рассказал, что с вечера 25 июня армия РФ не прекращает атаки на Никопольский район, применяя тяжелую артиллерию и fpv-дроны.

По его словам, зафиксированы попадания как в самом Никополе, так и Покровской, Мировской и Марганецкой общинах.

Сгорело помещение кафе, повреждена инфраструктура и предприятия, три частных дома, две хозяйственные постройки и авто.

— Громко было также в Днепровском районе. Там разрушения есть на территории одной из зон отдыха. Везде обошлось без пострадавших, — сказал он.

И добавил, что около полуночи силы ПВО уничтожили над областью два вражеских беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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