Атака на Днепр 24 июня: количество жертв возросло до 21

До 21 возросло число жертв атаки на Днепр 24 июня.

Об этом сегодня, 27 июня, сообщили министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Атака на Днепр 24 июня: возросло число жертв

— 24 июня Днепр пережил одну из самых трагических атак за последнее время. Число погибших в городе возросло до 21. Еще два человека погибли в Самаре, — написал Клименко.

Всего в результате этой атаки на Днепропетровскую область пострадали 340 человек, среди которых 38 детей.

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Кроме того, Клименко отметил, что Днепропетровская область почти ежедневно подвергается вражеским ударам.

— Ракеты, дроны, артиллерия: Россия целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре, жилым кварталам, забирая жизни мирных людей, — добавил министр.

Согласно сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в ночь на 27 июня российская армия в очередной раз атаковала Никопольский район.

Агрессор бил по райцентру, Покровской и Марганецкой общинам FPV-дронами.

В результате обстрелов повреждены амбулатория, административное здание, три многоквартирных дома, магазин, рынок, автомобили, линия электропередач.

Также Сергей Лысак отметил, что ночью в Днепропетровской области сбили две ракеты и пять БпЛА.

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